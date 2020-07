La palabra de Esmeralda Mitre desde su internación y tras dar su primer hisopado negativo

El miércoles pasado Esmeralda Mitre estaba en su casa y no se sintió bien. En un momento de la tarde comenzó con fiebre, tos, un fuerte dolor corporal y congestión nasal, ante estos síntomas (indicadores de que puede haberse contagiado COVID-19, aunque también son síntomas de otras enfermedades) decidió llamar a un médico de su prepaga quien activó el protocolo de Coronavirus y decidió internarla en el Sanatorio Otamendi para realizarle estudios y, por supuesto, el hisopado para saber si contrajo la enfermedad.

Fueron varias horas de incertidumbre pero esta tarde en diálogo con CARAS Digital, la mediática contó desde su cama en el sanatorio cómo se siente y cómo le dio el hispoado: "Me dio negativo el primer hisopado, pero ahora tengo que estar 48 horas más aislada en mi habitación del Otamendi porque esta noche me hacen un segundo hisopado para confirmar que es negativo o si realmente es positivo", comenzó contando ella quien desde el jueves a la medianoche permanece en la institución médica.

"La verdad es que tengo todos los síntomas y me siento re mal, atiendo porque sé que se preocupan por mi pero no puedo ni hablar, me duele todo el cuerpo, la garganta, tengo mucha fiebre y no me siento nada bien. Que el primer hisopado haya dado negativo es bueno, pero ahora hay que esperar al segundo para descartar que sea Coronavirus. Hay que tener paciencia", cerró la comunicación telefónica con este portal.

FOTOS: Flor Nieto.