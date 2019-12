El incómodo cruce entre Flor Vigna y Nico Occhiato en la recta final del Bailando

Después de las tiernas palabras de Nico Occhiato para Flor Vigna, la expareja mantuvo un tenso cruce en Los ángeles de la mañana. Mientras la rubia estaba en el piso, el morocho dio un móvil para el ciclo donde habló de sus sensaciones ante la posibilidad de cruzarse con su ex en la final del Bailando.

"Gracias por todo y... qué difícil esto. Pero gracias por todo, lo que dije el otro día, que lo venía diciendo desde que arrancó el Bailando, no es que fue que el otro día lo dije", le dijo el morocho a Vigna y contó por qué le dedicó esas palabras a su ex. "Pasa que tenía que ver con el tema del homenaje. Pero justo estaba Flor ahí y me salió decírselo. Me pareció muy real porque se lo he dicho en privado. Y lo sabe porque es genuino, es lo que me pasó", detalló.

Flor, por su parte, disparó: "Sí, es una locura. Pero bueno nos queremos un montón por más que ahora no sé qué decirles, es raro... Pero sabés que te deseo lo mejor y que la rompas toda", tiró visiblemente incómoda.