Hernán Drago contó por qué hace la cuarentena con su exmujer, Bárbara

Hombre de bajo perfil, mantiene su intimidad bien guardada aunque hace poco tiempo, debido a los constantes rumores, Hernán Drago tuvo que hacer pública su separación de la madre de sus hijos, Luka y Lola, Bábara Cudich con quien estuvo casado durante 19 años. Pero si bien el matrimonio llegó a su fin, la gran relación que ambos mantiene hacen que la vida familiar no se haya deteriorado. Es más esta cuarentena los encuentra viviendo juntos en Buenos Aires y CARAS Digital se comunicó con el modelo y host de televisión para saber por qué hacen la cuarentena juntos y él reveló el verdadero motivo.

"Con Bárbara no es que estamos haciendo la cuarentena juntos, desde que nos separamos hace un año nunca dejamos de vivir juntos. Ella duerme en un dormitorio y yo en otro. Los dos entendimos en su momento que era lo mejor para la familia, así que no es que vine a vivir con ella por el aislamiento obligatorio. Por suerte nos agarró a todos juntos y en un mismo lugar y nos cuidamos. Ahora justo me agarrás haciendo una salida, estoy yendo a hacer las compras y tomando un poco de aire", comenzó respondiendo Hernán.

"Con Báraba nos llevamos súper bien y no tenemos problemas de convivencia. Esto por supuesto que va a ser temporal, antes de que me vaya de la casa deberíamos venderla para que cada uno pueda comprar otra propiedad y así tener su propio espacio. Pero por el momento y dadas las condiciones que vive el país vamos a seguir como estamos", sintetizó el modelo.