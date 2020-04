Horóscopo de la semana, ordenado según el grado de influencia cósmica

GEMINIS (22-5 – 21-6): Notable incremento de la energía que redunda en una mejora del humor logra resolver una situación que lo incomodaba. Venus disipa preocupaciones e inquietudes, amor y sensualidad en alza.

ACUARIO (21-1 – 19-2): Puede disfrutar a pesar de todo y defender sus posiciones, no permita que la ansiedad alrededor enturbie su disfrute y su tranquilidad. Fuerza creativa y amor en franca alza

LEO (23-7-22-8): Semana en la que los afectos mostrarán sus pliegues, evite retraerse, es mejor abordar lo que le toca. Es un momento en el que podría optimizar sus mejores recursos al máximo.

SAGITARIO (23-11 – 21-12): Demuestra gran habilidad para sortear obstáculos y logra la admiración de su entorno, no sería de extrañar que a mediano plazo escuchara propuestas más que interesantes. Una jornada reparadora.

VIRGO (23-8 – 22-9): Sigue en la senda de la prosperidad y la consecución de sus objetivos aún en esta mesura, la economía muestra indicios de ordenarse y con eso todo vuelve a su cauce. No se impaciente. PISCIS (20-2 – 20-3): La amistad es una fuente inagotable de recursos, no lo olvide y permita que la cercanía y el cariño lo conmuevan. Es recomendable no actuar sin medir las consecuencias, no todos son como usted. TAURO (21-4 – 21-5): Si logra desplegar las artes de la diplomacia, que a los carneros les cuestan tanto, demostrará que el compromiso fue su inversión más rendidora e inteligente. Gratificaciones en la intimidad. ESCORPIO (2-10 – 22-11): Gran posibilidad de acuerdos en el plano sentimental que es fruto de un pródigo tránsito lunar, aproveche al máximo su carisma para acercarse a quienes esperan un gesto elocuente. Noticias alentadoras.

CAPRICORNIO (22-12 – 20-1): Son días de enorme significación para las cabras celestes y su tan internalizada responsabilidad, algo está cambiando, es necesario poner en valor el amor propio, la ternura propia.

CANCER (22-6 – 22-7): Buen comienzo de semana, el tránsito lunar le garantiza confort emocional y buena circulación de los afectos. Enfrentar lo que le toca es signo de madurez y buena estrategia de respuesta. LIBRA (23-9 – 22-10): Los dones de Venus, desde un signo afín, muestran que es posible acomodarse a lo que viene, la compensación es un arte que maneja a la perfección y que puede compartir con quienes están a su lado.

ARIES (21-3 – 20-4): El tránsito lunar advierte que la intransigencia no parece la mejor estrategia para desplegar en las relaciones en este momento, deje que pasen los días y vuelva con mayor predisposición a plantear las cosas.