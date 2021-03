Ivana Icardi enfrentó a sus seguidores y explicó por qué tiene un "bulto" en su labio

Instalada en Europa, Ivana Icardi se convirtió en una verdadera influencer en redes sociales donde, como todos, se enfrenta al constante asedio de los haters, quienes la cuestionan por su apariencia.

Pero la cuñada de Wanda Nara no tiene reparos a la hora de responder y, días atrás, dio explicaciones sobre un "bulto" que tiene en su labio.

“Chicas, que son las que más me lo preguntan, el bulto que tengo en el labio no es, absolutamente, por ácido hialurónico mal puesto. En 2010, cuando aún jugaba al baloncesto, me pegaron un codazo en el labio y me lo abrieron. Nunca me puse puntos porque estaba jugando un campeonato y no quise que me dejaran sin jugar. Entonces, se me quedó abierto e hinchado hasta que se cerró y quedó así”, contó.

Ivana Icardi anunció su embarazo y el nombre de su beba en camino

Después de su paso por el reality Sobrevivientes, la Ivana Icardi encontró el amor en Hugo Sierra, uno de sus compañeros en el ciclo.

Tan es así que la feliz pareja anunció hace pocos días que agrandarán la familia y confirmaron que esperan una nena.

“Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida...”, escribió la hermana de Mauro Icardi en su cuenta personal de Instagram junto a una foto en donde aparece besando a su pareja y sosteniendo una imagen de la ecografía.

“Feliz, feliz, feliz”, fue la respuesta de Hugo en el muro de la ex participante de Gran Hermano, quien luego en otra publicación reveló el nombre de la niña en camino: “Bienvenida, nuestro amor GIORGIA”, escribió.