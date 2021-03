El mal momento de Lucas Spadafora: fue detenido en México

El reconocido influencer Lucas Spadafora pasó un momento de gran nerviosismo cuando, finalizando sus vacaciones en México, fue detenido por la policía y, según él mismo contó, tuvieron un altercado que terminó con el intento de detención por parte de la fuerza local.

El ex participante del Cantando 2020 viajó a principios de febrero a Tulum, donde disfrutó de las paradisíacas playas, descansó, nadó y hasta se atrevió a zambullirse en los enormes cenotes.

Feliz, compartió con sus miles de seguidores cada una de las divertidas aventuras que realizaba en el majestuoso lugar.

Ya de regreso al aeropuerto, fue detenido por la policía y vivió un desagradable momento que luego confesó en sus redes sociales, ante la pregunta de sus seguidores.

"¿Qué te pasó que te quedaste varado en el aeropuerto?" le preguntaron y Lucas comenzó así su descargo:

"No lo quería contar allá porque no quería tener problemas, pero la policía me robó 100 dólares yendo al aeropuerto". Así comenzó Spadafora y siguió: "Estaba manejando solo en el trayecto de Playa del Carmen a Cancún y, de repente, se me pone una patrulla atrás, freno se me pone un policía a cada lado y me dicen que estaba excedido de velocidad pero yo no estaba excedido y tras una discusión, me sacaron el registro".

"De repente me dice que estaba excedido de alcohol y me dice que me llevan detenido por 24 hs. y ahí me deseperé porque tenía que llegar al vuelo", agregó y finalizó: "Finalmente me sacaron 100 dólares y así me liberaron".

Antes de concluir, advirtió a los viajantes al lugar, que lleven poco dinero encima porque lo que le sucedió a él, también le pasó a otras personas.