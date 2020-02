Las primeras imágenes de Julieta Prandi y Guido Sardelli que confirman el romance

El romance entre Julieta Prandi (38) y Guido Sardelli (31) se afianza cada día. El sábado 8, la pareja se reencontró en el Valle Santa María de Punilla ya que Guido se presentaba con su grupo Airbag, en el Festival de Cosquín.

La actriz no dudó en viajar y pasado el mediodía y acompañada por unas amigas, partió desde Villa Carlos Paz donde integra el elenco de la obra “Atrapados en el Museo”, para ver a su amor. Con expresión adolescente y una sonrisa que volvió a iluminar su cara luego de la traumática separación de Claudio Contardi, su ex marido y padre de sus dos hijos: Mateo (9) y Rocco (4), Julieta llegó al lugar con look rocker: botas texanas, calza de cuero y musculosa. Durante el show, tarareó, bailó y filmó a su novio en el escenario como una fan más. “Nos conocimos en octubre. Nos presentó su hermano Pato, también integrante de la banda, al que conocía del medio y me había invitado varias veces a sus recitales. Es una excelente persona”, había confesado ella.

Luego de la presentación, que comenzó a las 17, CARAS encontró a la pareja muy acaramelados y divertidos en el amplio espacio vip montado para los artistas y sus allegados.“Los hermanos maravilla salieron a la cancha”, escribió luego la rubia en su cuenta de Instagram Stories junto a una serie de videos filmados desde el escenario en donde se aprecia algo de lo que fue ovacionado el grupo. Pasadas las 19, Julieta se retiró raudamente del lugar y emprendió el regreso hacia Carlos Paz donde la esperaba una doble función con la comedia más vista del país, en la que comparte cartel con Pedro Alfonso, Mica Viciconte, Flor Torrente, Rodrigo Noya, Bicho Gómez y Freddy Villarreal, entre otros. Por ahora, ni Julieta ni Guido quieren rotular la relación. Sólo quieren vivirla a pleno.

