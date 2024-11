En medio de sus agendas tan apretadas, Griselda Siciliani y Luciano Castro lograron tomarse un respiro y disfrutar de una escapada romántica a Mar del Plata. La pareja, conocida tanto por su talento en la pantalla como por su sólida relación, compartió con sus seguidores un vistazo de su viaje en auto, con momentos llenos de complicidad, risas y mucha ternura.

El viaje, que comenzó con un paseo en auto, fue acompañado de un clásico ritual argentino: el mate. Fue la actriz quien compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos donde se los veía cómodos y relajados, disfrutando de la ruta, mientras intercambiaban miradas y risas. En las imágenes, se los puede ver tomando mate, cantando canciones juntos y viviendo una experiencia llena de sencillez y cariño.

La naturalidad con la que ambos compartieron estos momentos se convirtió en un claro reflejo de la química que tienen como pareja, demostrando que, a pesar de las polémicas que generaron con su relación, su vínculo es muy sólido.

Una vez llegados a Mar del Plata, la pareja disfrutó de un día juntos en la costa atlántica. Griselda y Luciano compartieron una imagen muy amorosa que capturó la esencia de su relación. En la foto, ambos lucen felices y muy sonrientes fotografiados frente a un espejo en su habitación.

Este descanso en la costa bonaerense llegó en un momento en que ambos se encuentran inmersos en proyectos profesionales que los mantienen ocupados. Griselda con el éxito de Felicidades, su obra teatral junto a Adrián Suar; y Luciano, en El Beso, una puesta que continuará en el verano en Mar del Plata.

Los problemas entre Griselda Siciliani y Sabrina Rojas por Luciano Castro

La mala relación entre la expareja del actor y madre de sus hijos con Griselda se originó años atrás. Según Sabrina, la actriz comenzó a relacionarse con Luciano cuando ellos aún estaban juntos. "Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa. No es que no me viene nada bien. Del lado de ella había una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella, mensaje, mensaje y mensaje", reveló Rojas.

Siciliani no suele expresarse cuando se trata de su vida privada. Sin embargo, recientemente en un móvil con A la tarde fue contundente con los dichos de Rojas. "Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública y de ser una actriz popular", comenzó diciendo Siciliani.

"No me moviliza mucho, no es algo que me genere algún conflicto interno. Me genera incomodidad", continuó la actriz. Luego, Siciliani concluyó sus declaraciones hablando sobre su vínculo amoroso con Castro y dijo: "Estoy bien, estoy contenta. Estoy pasando un momento hermoso en el trabajo y en la vida".

