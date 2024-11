Desde que comenzó la polémica relacionada con la relación que tiene Griselda Siciliani con Luciano Castro, la actriz tuvo que enfrentar varios dichos en su contra. A pesar de su reciente éxito tras protagonizar la exitosa serie "Envidiosa" en Netflix, la artista fue el eje de muchas críticas en su vida emocional, siendo acusada de ser una figura recurrente en la ruptura de relaciones. Todo esto se dio en los últimos días cuando Sabrina Rojas, la exesposa de su novio, la acusó de haberse metido en más una ocasión en su relación. A su vez Flor Vigna, quien es la última exnovia de Castro, afirmó que Siciliani "debería dejar de meterse en relaciones". Como si todos estos comentarios negativos no alcanzaran, Moria Casán apuntó contra Griselda al hacer una inusual comparación.

Moria Casán y Griselda Siciliani

La comparación de Moria Casán que liquidó a Griselda Siciliani

Tras las acusaciones de haber sido amante de productores y actores mientras estaban en relaciones, ahora la actriz está vinculada a otra ruptura. La panelista de Intrusos, Karina Iavicoli, afirmó: "Tengo una fuente que me dice que Lamothe estaba casado cuando pasó lo de Griselda. Se separó por ella".

Este dato intensifica el escándalo en torno a Siciliani, quien simplemente asegura que le afecta que hablen mal de ella. En respuesta a la publicación realizada por la revista Paparazzi en la red social X (ex Twitter) , Moria Casán, quien es muy activa en las redes sociales, comentó: "Jaaa, es la China veterana, licuame la banana", comparando a la actriz con la China Suárez, quien también enfrentó más de un conflicto por ser la tercera en discordia en varias relaciones mediáticas.

Moria Casán vía X

No es la primera vez que la vedette realiza impactantes declaraciones. "La One" se caracteriza por no guardarse nada de lo que piensa. Aunque hay quienes piensan que Moria debería ser más cuidadosa con lo que expresa, otros han defendido la libertad de expresión de Casán y han visto la comparación como una ocurrencia divertida,además sostienen que un rasgo característico de la artista es su franqueza y humor ácido con el que siempre manifiesta.

Lo que sí queda claro es que este comentario es nuevamente un golpe bajo para Griselda Siciliani en medio de este gran escándalo donde se la ha puesto en el lugar de amante y de ser la culpable de que más de una relación terminara a causa de que ella fue la tercera en discordia.

A.D