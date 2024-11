Después de su separación, Sabrina Rojas y Luciano Castro parecían haber cerrado ese capítulo de sus vidas, pero recientemente, la modelo volvió a generar revuelo al hablar sobre la relación actual que su ex tiene con Griselda Siciliani. El escándalo estalló cuando la modelo publicó un video sin maquillaje y con una camiseta del actor, lo que generó una rápida reacción del actor desde Brasil, donde se encontraba de vacaciones con su reciente novia.

Luego, en su regreso al programa Pasó en América, Rojas no dudó en arremeter contra Siciliani, luego de que se mostrara un informe sobre la polémica en el ciclo y acusó a la actriz de Envidiosa de estar obsesionada con Castro y haberse metido en la relación años atrás, cuando ella estaba embarazada. Griselda no se quedó callada y en las últimas horas le respondió contundentemente a Sabrina.

Sabrina Rojas, Griselda Siciliani y Luciano Castro

La respuesta de Griselda Siciliani a Sabrina Rojas

La mala relación entre la modelo y la actriz se originó años atrás. Según Sabrina, Griselda comenzó a relacionarse con Luciano cuando ellos aún estaban juntos. "Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa. No es que no me viene nada bien. Del lado de ella había una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella, mensaje, mensaje y mensaje", reveló Rojas.

La actriz no suele exponerse cuando se trata de su vida privada. Sin embargo, recientemente en un móvil del programa A la tarde le respondió a la exesposa de su actual novio y fue contundente con lo que dijo. "Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública y de ser una actriz popular", comenzó diciendo Siciliani.

Sabrina Rojas, Griselda Siciliani , Luciano Castro

Así mismo habló de las declaraciones de Flor Vigna y Sabrina rojas, quienes la acusaron de haberse metido en sus respectivas relaciones con el actor. "No me moviliza mucho, no es algo que me genere algún conflicto interno. Me genera incomodidad", afirmó la actriz. Luego, Siciliani concluyó sus declaraciones hablando sobre su vínculo amoroso con Castro y dijo: "Estoy bien, estoy contenta. Estoy pasando un momento hermoso en el trabajo y en la vida.

Si bien Griselda Siciliani no se atrevió a ser tan frontal con su respuesta a Sabrina Rojas, dejo en claro que no está de acuerdo con que hablen de esa forma sobre ella y no dudo en expresar lo feliz que se siente por su relación con Luciano Castro.

A.D