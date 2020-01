La contundente reacción de Luisana Lopilato ante los rumores de crisis con Michael Bublé

View this post on Instagram

I’m starting 2020 sorrounded by the most beautiful and unconditional love...my husband and best friend. Thank you for this big family that we have built together 🥰 Thank you to my family who are always with me and thank you to everyone that supports me, and for the love I have recieved over these years. 🙌I hope to give some love back to you all this new year, by making you laugh with the Argento family! ❤️ Arranco este 2020 rodeada del amor más hermoso e incondicional que una persona puede tener: mi amor, mi esposo y mi fiel compañero, ¡gracias por esta gran familia que armamos juntos! 🥰 Gracias a mi familia que siempre me acompaña y a ustedes por todo el cariño y el apoyo de tantos años 🙌 !! Y más allá de todo en este 2020 espero regalarles las mejores carcajadas con la gran familia argento!!