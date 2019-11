Laurita Fernández sorprendió a todos con su nuevo emprendimiento

Laurita Fernández sorprendió en la mesa de Mirtha Legrand al revelar que tiene su propio emprendimiento y contó lo difícil que está la situación para mantenerlo en pie.

"Me puse un local de bronceado. Hace unos meses estaba desesperanzada y me dio ganas de generar trabajo, de tener algo que me despeje la cabeza del arte, la tele, el teatro y ocuparme y aprender nuevas cosas. Aprender de números, de stock”, reveló la bailarina.

“Me contacté con gente que sabe, lo puse y no paro de pagar. Es chiquito, queda en Villa Urquiza y es de bronceantes para la piel. Te ponen en una carpa, si querés desnudo o si querés en ropa interior, y elegís la intensidad del bronceado. Es como si te pintaran. Después te secás y te vas”, relató Laurita.

Por último, explicó que “no lo cuento para chivear. Me está pasando eso. Los impuestos me matan. Igual estoy chocha porque puse a dos amigas que están laburando ahí y les viene re bien el trabajo, pero realmente es difícil. A fin de mes el contador me dice todo lo que hay que abonar y es impresionante”.