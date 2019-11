Alejandra Pradón reveló que fue víctima de una estafa millonaria

Alejandra Pradón contó por primera vez en un audio el mal momento que le está tocando vivir, tras ser víctima de una estafa millonaria.

La vedette diálogó con Fernando Piaggio y Lío Pecoraro en el programa “El run run del espectáculo”, y allí relató los detalles de la estafa.

A través de un audio, Alejandra hizo la denuncia pública por “estafa y traición” en una especie de negocio que generaba muchas ganancias y frutos económicos.

“Abusaron de mi confianza. Ahora lo primero es la justicia. Me estafaron por Mercado Pago y he escuchado muchos casos parecidos al mío. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de intercambios”, fueron las primeras palabras que se le escuchan decir a la vedette.

Y continuó: “La gente se tiene que cuidar mucho en estos casos donde no te ves la cara con el otro porque te estafan. Por ahora, mi caso lo estoy arreglando con el señor Fernando Burlando, él está llevando el caso”.

Cuando le preguntaron a Pradón sobre los culpables del delito, respondió: “Ni el primer grado hizo esta gente por cómo se manejaron, pero evidentemente hicieron un curso para delinquir. Aprendieron a robar. Se trata de asociación ilícita, espero que se haga justicia. No te puedo explicar el lio que me hicieron. Si me pongo a hablar empiezo a putear”.