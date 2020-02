Los motivos ocultos por los que Angie Balbiani se queda fuera de Intrusos

Fuertes rumores giraban en torno a la salia de Intrusos de Angie Balbiani, hasta que finalmente en las últimas horas la panelista confirmó que no seguiría siendo parte del programa conducido por Jorge Rial. Los motivos, hasta ahora desconocidos, fueron revelados en LAM por Yanina Latorre quien dio más detalles de la desvinculación de la amiga de Pampita Ardohain, quien continuará al aire de América en el programa de Moria Casán.

“La señora Angie Balbiani fue desafectada del panel de ‘Intrusos’ -arrancó Latorre-, pero sí va a seguir en el canal, la pasan a ‘vayaina’”, comenzó contando Yanina y agregó: “Hubo muchos problemas y muchas internas, yo me puse averiguar porque me parecía raro porque se la veía cómoda. A ella la habían contratado ‘por amiga de Pampita’ y la termina echando por lo mismo, porque nunca pudo separar el aire de la vida. No le pedían que la critique, pero si data. Por ejemplo, cuando fue la noticia del casamiento de Carolina, lo dijo antes Pallares que ella”.

Asimismo, Latorre hizo hincapié en la mala relación que Angie tendría con sus compañeros de ciclo y un supuesto enfrentamiento con Romina Pereiro, la esposa de Rial. “Después empezó a tener problemas con los compañeros, y parece que hacía chistes malos al aire y desinflaba los temas. Además el año pasado habría habido un problema con la mujer del conductor, que de esto se habló mucho, que al parecer no le caería bien, y quedó muy claro porque cuando fue el casamiento invitaron a todos los panelistas menos a ella. Ella creería que lo bebotea, para mí, no. Pero estuvieron estas rencillas y para Jorge fue muy incómodo, por eso aprovechan ahora que no está”, precisó Yanina.