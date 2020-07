Lourdes Sánchez reveló quien le contó a la madre de "la Floppy" que su hija había muerto

En los últimos días el mundo del espectáculo argentino se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de la adorable "la Floppy", asistente y amiga de Lizy Tagliani. Tenía tan sólo 31 años, había vencido al Coronavirus pero una leucemia se la llevó de forma inesperada ya que tomó por sorpresa a todos. Lourdes Sánchez era muy amiga de ella y se mostró abatida y sin consuelo en "Hay que Ver" al hablar de la muerte de la asistente querida por toda la comunidad artística.

En un momento del programa, Barbie Simons le preguntó a su compañera: “¿Quién le dio la noticia a la mamá teniendo en cuenta que 'La Floppy' no quería que se enterara?”. La madre de la asistente justamente desconocía la enfermedad de su hija ya que ella no quería que supiera porque no podía acompañarla debido a la cuarentena.

Entre lágrimas Lourdes respondió: “La que le da la noticia es la prima de 'La Floppy', Naty, que es un amor y está destruida. Fueron ella con su mamá. Ella sabía que estaba internada pero no sabía la causa. Creo que le dijeron que era algo del Covid-19, no sé. Pasó el Coronavirus sin problemas. Después, empezó a sentir un dolor abdominal, por eso lo lleva la ambulancia y le hacen los análisis que determinaron lo que padecía”, concluyó la mujer de "el Chato" Prada.

No hay consuelo...