Marcelo Tinelli se rió ante una desopilante teoría de reconciliación con Guillermina Valdés

En "Informados de Todo", el ciclo de Guillermo Andino en America TV se dispusieron a hablar de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés quienes a pesar de estar separados desde hace un mes tienen una gran relación y viven en el mismo edificio. Fue entonces cuando el conductor del programa le pregunto a Luis Ventura ¿me vas a hablar de una posible reconciliación? Y ahí el periodista hizo cálculos que llegaron a oídos de Marcelo y él mismo se tentó en Twitter.

"Yo no hablaría de posible, yo te hablo de reconciliación en el sentido de que hay un reencuentro presencial. No sé si como pareja hay proyección. Yo creo que los dos la están luchando. Marcelo está luchando, hace un esfuerzo diario, cotidiano. En el edificio que viven hay una diferencia de 14 pisos y él va por la escalera de emergencia. Marcelo reside en el piso 10 y Guillermina en el piso 24. Hay 14 pisos de diferencia y Marcelo los recorre entre 2 o 3 veces por día. No toma ascensor para evitar alguna pregunta irreverente. Hay 16 escalones entre piso y piso. En cada una de las subidas hace 1374 escalones por día. ¿Si eso no es amor, el amor dónde está?", aseguró Ventura...

Al enterarse del desopilante cálculo que hizo Ventura, "el Cabezón" optó por tomárselo con gracia... "Guaaaauuuuu 1.300 escalones por día?? jaja. Los quiero!" junto a un emoji de un corazón.

Guauuuuu. 1300 escalones por día?? Jaja. Los quiero❤️ https://t.co/Cnx4MNObmi — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020