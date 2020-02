El tremendo mensaje de Luciana Salazar a Martín Redrado: "Me revuelve el estómago"

Luego de que CARAS contará que el "Chusmeteando" había dado la información de que Luciana Salazar y Martín Redrado se habían visto en San Valentín. Según escribió un seguidor de @chusmeteando1 ambos junto a Matilda se encontraron en el restaurante "Marcelo" de Puerto Madero" y luego la información se volvió viral.

Los días pasaron y ninguno de los dos protagonistas se pronunciaron sobre el supuesto encuentro, ni lo ratificaron ni lo desmintieron, pero esta mañana, Luciana sorprendió no sólo al desmentir la información sino que tuvo palabras muy pero muy duras contra su expareja. "Por favor no me vinculen mas con una persona que se porto mal con mi hija!!! Por que cada vez que pasa, se me revuelve el estomago. Ni siquiera pidió disculpas", escribió ella luego de ver un tweet de Perfil.com que dirigía al lector a la nota de CARAS.

Tras ver los duros dichos de Luciana, este portal se comunicó con ella quien atendió de muy buen humor y se limitó a responder: "Hola chicos, todo bien, pero no tengo ningún comentario para hacer sobre el tema. Está en Twitter lo que quería decir y listo", al ser consultada sobre que había sucedido entre Matilda y Redrado también dijo que no tenía nada que decir.