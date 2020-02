Con una frase contundente, Romina Pereiro le contestó a Angie Balbiani

La semana pasada Angie Balbiani fue desvinculada de Intrusos. En diálogo con LAM, la periodista contó que, si bien es verdad que se le había terminado el contrato, "quedarse sin trabajo es una cagada". Pero muchos afirman que esta baja del programa se viene por supuestos "celos" de Romina Pereiro, la actual esposa de Jorge Rial.

Finalmente, sobre los supuestos celos la panelista cerró: "No me consta pero sí me pareció raro que Jorge no me invitara al casamiento. No me molestó pero fue fue raro".

Cansada de que la acusen de ser la responsable de que Angie se haya quedado sin trabajo, Romina habló mediante las redes sociales y fue contundente: "Por supuesto que no es verdad. Tengo un perfil profesional al que cuido mucho y no me interesa salir a responder mediáticamente nada. Punto final".