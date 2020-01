A puro "chape", Luciano Castro y Sabrina Rojas incendiaron las playas de Mar del Plata

Cuando camina por los pasillos de “Guillermo”, el parador familiar del que es habitué en las playas del sur de Mar del Plata, Luciano Castro (44) saluda tanto a los vecinos marplatenses como al guardavidas que está a metros de su carpa, la misma con vista al mar de cada temporada y que este año comparte con sus compañeros de elenco y amigos Gonzalo Heredia (37) y Brenda Gandini (35).

Si bien el itinerario del clan se traduce a largas rondas de mate a la sombra, atardeceres con amigos y juegos en la orilla con sus hijos Fausto (4) y Esperanza (6), los 28 grados del sábado 4 de enero obligaron al actor a zambullirse sin escalas en el mar mientras Sabrina Rojas (39) se refugiaba de espaldas al sol en una reposera.

Tabla en mano y sin su traje de neoprene, que prefirió dejar en la carpa debido al sofocante calor, Castro inauguró la temporada de surf, una de sus verdaderas pasiones junto con la actuación y el boxeo. “Para mí el mar no tiene precio. Cuando llego a Mar del Plata ni voy a casa, voy derecho a la costa, me meto al agua y después me subo a la camioneta. ¡Me desespero! Lo hago desde que tengo uso de razón, es algo que no puedo evitar”, declaró el actor de “Desnudos”, la obra teatral que lo reencuentra con su mujer sobre las tablas después de una década, y otra vez en la temporada teatral de Mar del Plata,

“La experiencia de trabajar con ella es buenísima, mucho mejor de lo que pensé cuando surgió la propuesta. Llega un momento en el que estamos en casa y decimos: “¡Basta, basta de hablar de trabajo!” Tenemos un familión enorme que nos está esperando y lo más importante es que somos mamá y papá antes que actores”, cerró el galán cuya colección de tatuajes acaparó más de una mirada curiosa en la primera jornada soleada de la temporada.

Por Sabrina Galante.

Fotos: Marcelo Dubini.