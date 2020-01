Conmoción por la muerte de una estrella de MTV

La figura de MTV, Alexis Eddy fue encontrada muerta en su departamento de West Virginia en Estados Unidos. Según informó la prensa extranjera, Alexis habría sufrido un ataque cardíaco el jueves pero aún no se sabe si fue por causas naturales.

Eddy saltó a la fama al participar del reality Are you the one? en 2017, un ciclo en el que personajes solitarios se reúnen para encontrar pareja. Fue en ese ciclo que se destacó por su fuerte personalidad y por revelar que tuvo un pasado adicta a las drogas.

Desde la cuenta oficial del reality compartieron un comunicado en el que se lamentan por esta pérdida. "MTV está profundamente apenado por la trágica pérdida de Alexis Eddy. Nuestros corazones están con su familia y amigos durante este difícil momento", dijeron.