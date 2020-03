Macarena Rinaldi: "Imagino a Fede como el padre de mis hijos"

Para Macarena Rinaldi (33) y Federico Hoppe (46) es un verano distinto. En Carlos Paz, la pareja experimenta los primeros pasos de la convivencia. Si bien él viaja permanentemente a Buenos Aires para atender sus obligaciones como productor estrella de Showmatch, es la primera vez que la pareja comparte una casa que en pocas semanas se ganó el rótulo de “hogar”. Por eso se animan a soñar juntos con planes para este 2020 y a pensar en nuevos proyectos para una relación que se fortalece día a día.

La temporada superó ampliamente sus expectativas y “Atrapados en el Museo”, la obra que ella protagoniza en el “Teatro del Lago” junto a un gran elenco, lidera cómodamente la taquilla nacional. Como si eso fuera poco, el 11 de febrero, día de su cumpleaños número 33, su novio la sorprendió con un regalo sorpresa: una camioneta 4 x 4 que dejó estacionada en la puerta del teatro. El valioso obsequio fue acompañado con un tierno posteo que le dedicó su novio en Instagram:”Nunca dejes de contagiar tu alegría! Muy Feliz Cumple mi coneja atorranta! Macarena de dooooonde saliiiiiiiiste????? Te amo Maqui!

Emocionada y exultante, con un físico que sorprende, Maca dialogó con CARAS en medio de un paisaje soñado.”Es nuestra primera convivencia plena. Alquilamos la casa para estar juntos y surgió algo súper natural. Disfrutamos mucho, nos respetamos un montón y nos acompañamos de buena manera. Entonces todo fluye bien. Yo soy muy observadora, muy atenta, al igual que Fede. Creemos que cuando están las ganas de estar bien, todo va sobre rieles y eso es lo que nos pasa. En Buenos Aires no convivimos. Yo conservo mi departamento aunque estamos la mayoría del tiempo juntos. Sin embargo, en Carlos Paz fue full-time y lo hemos disfrutado mucho los dos”, admite sonriente con un sensual traje de baño que acentúa sus curvas.

—¿Cómo define a Federico Hoppe en la intimidad del hogar?

—Es súper colaborador, predispuesto y me ayuda un montón. Hacemos todo entre los dos. Cuando uno hace una cosa, el otro se ocupa del resto. Nos complementamos. Somos re organizados. Discutimos poco porque nos gusta hablar antes de llegar a la instancia de discutir. Sabemos encontrarle la vuelta porque nos escuchamos y nos respetamos.

—En este marco de armonía y respeto, ¿Imagina una convivencia en Buenos Aires, en un futuro cercano?

—Sí. En nuestra relación siempre hicimos todo con tiempo para estar seguros, y así fue funcionando. Llevamos dos años y medio juntos y me atrevo a pensar a futuro.

—¿Lo ve como el padre de tus hijos?

—Sí, claro que imagino a Fede como el padre de mis hijos... La idea es ir creciendo, que la relación avance. Así viene sucediendo desde que estamos juntos. Tal vez éste es el año para la convivencia o quien dice para la llegada de un hijo. Son cosas que están dando vueltas y que charlamos permanentemente. El casamiento es algo que no me desvela y a él tampoco. Tal vez en algún momento hagamos un festejo menos tradicional en el que celebremos el amor. Uno tiene el deseo de crecer y el 2020 es un hermoso año para que lleguen estas cosas.

—¿Cómo se siente en este rol poco explorado en su carrera profesional, como actriz de comedia?

—Disfruto enormemente este nuevo rol. Me han ayudado mucho mis compañeros y el director de la obra a crear un personaje de malvada que es el que me toca en esta comedia. Me gustó el desafío y quisiera tener más oportunidades como ésta. Extraño a la bailarina todo el tiempo, por supuesto, pero estoy disfrutando más de lo que creía de la actuación. Más no puedo pedir.