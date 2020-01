Martín Baclini le respondió a Cinthia Fernández, tras los irónicos mensajes en redes

Cinthia Fernández generó intriga en las redes sociales después de una serie de irónicos mensajes. En medio del duelo por la separación con Martín Baclini, la panelista de LAM compartió contundentes placas en su Instagram.

"Al final comprendí que uno puede ser un gran partido, una excelente persona, con las mejores intenciones y sentimientos, pero si en nuestro camino nos encontramos con alguien que no está listo emocionalmente, simplemente no va a funcionar; no quiere decir que sean malas personas o que no valgan la pena, simplemente no es el momento indicado para ellos. Es bonito coincidir, pero es mejor saber ofrecer libertad a quien aún no encuentra su sitio", fue uno de los últimos mensajes que dejó en su feed.

Aunque no explicó a quién va dirigido, el único destinatario posible es Baclini. Enterado de este mensaje, el morocho le envió una contundente respuesta a su ex.

“La verdad que lo tomo con mucho amor. A mí, en mejor menú, es de amor, de paz y de espiritualidad”, le dijo a Ariel Wolman panelista de Nosotros a la mañana.

Baclini se encuentra en Miami y coincide con Luli y su hija Matilda. Pese a que el empresario negó que se haya cruzado con su amiga, fuertes rumores hablan de la visita de Martín a Luli para compartir momentos con la pequeña.