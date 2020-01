Mati Napp rechazó a Oriana Sabatini para ser su pareja en el Bailando

En medio de las negociaciones de la producción de Marcelo Tinelli para traer a Oriana Sabatini al Bailando 2020, se conoció que Mati Napp rechazó a la joven para acompañarla en la pista de baile.

Fue Lourdes Sánchez quien reveló la novedad cuando en LAM estaban sugiriendo a Yanina Latorre que elija como compañero de pista a Jonathan Lazarte. "Jony está reservado para Oriana", arrojó la esposa del Chato Prada.

"Pará, Lourdes, el viernes me dijiste que Mati Napp iba a bailar con Oriana", la interrumpió enseguida Ángel De Brito. "Sí, pero después hablé con Mati y me djo que él no quiere bailar y que él quiere que sea Jony el bailarín de Ori", respondió la bailarina.

"Oriana se fue un poco para atrás. Está ahí, pensáandolo. No sabe si va", agregó luego Majo Martino.

¿Se animará a estar en la pista?