Martín Baclini salió en defensa de Luciana Salazar tras las criticas de Cinthia Fernández

La guerra entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar parece no tener final. Pese a que la panelista ya no es pareja de Martín Baclini, persona por la cual había comenzado el conflicto, ahora sorprendieron las tremendas declaraciones de la morocha contra la modelo.

“Que se ocupe un poco de la hija porque que mis seguidores me mandaron un montón de fotos, pero un montón, de la nena con los abuelos todos los días. ¿Y Luciana dónde está? Raro”, fueron las palabras de Cinthia que encendieron la polémica.

En medio del nuevo ataque, fue Baclini quien saió en defensa de su amiga. “Yo en eso no me meto, ese es un tema puntal de Cinthia. Para mí Luciana es independiente a Cinthia, es mi amiga y para mí es una excelente madre. Es buena persona, conozco a la familia, al papá y a las hermanas. No puedo entrar en una crítica, prefiero no entrar en el conflicto entre Cinthia y Luciana”, empezó diciendo en Siempre show.

“Por supuesto que Luciana es una madre presente”, aseguró.yluego cerró: “Es muy difícil corroborar lo que dice cada uno en Instagram”.

¿Que dirá su ex?