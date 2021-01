Maxi López dedicó un mensaje a su hijo y tuvo un llamativo gesto con Wanda Nara

Maxi López compartió un emotivo mensaje para Valentino, su hijo mayor. En medio de la polémica con Wanda Nara, el deportista revivió una emotiva anécdota que incluye a su ex.

El deportista relató con detalles el día en que nació el pequeño que hoy cumple 12 años y la travesía que tuvo que vivir para poder llegar a conocerlo. “Era una tarde de enero en la congelada Moscú a -35 grados cuando recibí el llamado de tu mamá que estaba en Argentina. En aquel momento, algo dentro mío me dijo 'es el momento'. Compré el pasaje 5 minutos después y a causa de los nervios me di cuenta de que el primer paso era pedir permiso a mi club para dejar Rusia e ir al encuentro para verte por primera vez. Así que agarré el teléfono y llamé al Presidente. Recibí un rotundo 'NO ESTÁS AUTORIZADO A VIAJAR’”, arrancó Maxi López.

"Son esas decisiones que te cambian la vida y de las que traen consecuencias (...) Tu tío Jony me esperaba con el coche. Tu madre me había dicho que me esperaban en casa con mi familia para tener el reencuentro antes de ir al sanatorio. Después de 30 minutos de viaje, me doy cuenta que el camino era otro y ahí me enojé. Le pregunté dónde me estaba llevando, quería ir a ver a mi hijo", expresó la ex pareja de Wanda Nara.

“En ese momento, me confesó entre sonrisas y nervios que estabas a punto de salir y que tu madre ya estaba en la sala de parto... Que si hubiera llegado el vuelo con 30 minutos de retraso me hubiera perdido todo. Entré a la sala de parto y después de cinco minutos entendí que me habías cambiado la vida", siguió el deportista.

Maxi López y Wanda Nara: el último round

Maxi López y Wanda Nara mantienen una áspera relación que se acentúa con el tiempo. Durante los últimos meses, la ex pareja se volvió a enfrentar por la deuda millonaria que el deportista tiene con la esposa de Mauro Icardi.

A mediados de 2020, la policía allanó el exclusivo departamento que el deportista tiene en Libertador por la causa de alimentos que inició hace ya un tiempo. En este momento es que Ana Rosenfeld dio más detalles de este litigio que lleva años.

“Recién hablé con Wanda, que está de vacaciones en Lago di Como. Yo creo que lo que más la indigna a Wanda, más allá obviamente de la ausencia constante del padre para afrontar la cuota alimentaria, son sus posteos de las últimas semanas, donde él se muestra alquilando lujosas casas, estando en lujosos hoteles y demás”, dijo la letrada en Los ángeles de la mañana.