Tras separarse, Micaela Vázquez tomó una drástica decisión

Luego de casarse hace dos años con el rugbier, Federico Larroca, Micaela Vázquez (32) finalmente se separó de su esposo y vive un triste momento ya que, como todo el que se casa siempre sueña con permanecer con la persona que eligió durante toda la vida.

En una nota para la revista Pronto, la actriz de "Pequeña Victoria" contó cómo lleva este momento y la drástica decisión que tomó antes de viajar a Mar del Plata para participar de la obra "Mentiras Inteligentes": "Hace un mes que me mudé a lo de mi mamá y en un mes más me voy a Mar del Plata a hacer temporada con la obra. Estamos ensayando a full y eso me tiene con la cabeza ocupada pero estoy re triste, esa es la verdad".