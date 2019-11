Qué es de la vida de de las "chancles" de "Grande Pa" a 28 años de su estreno

De muy pequeñas y sin saberlo iban a ser parte principal de uno de los sucesos televisivos más importantes de la historia de la televisión argentina. Nancy Anka (48), Julieta Fazzari (40) y Gabriela Allegue (39) eran las “chancles” de “Grande Pa”. La tira que hace 28 años llegó a marcar 65 puntos de rating (algo nunca más logrado) estaba liderada por Arturo Puig, en Telefe y contaba la historia de un padre solo a cargo de sus tres hijas y mostraba en la pantalla las vivencias de la familia. Fueron 4 exitosas temporadas que comenzaron un 2 de enero de 1991 y tuvo 174 episodios. Ahora, ¿qué es de la vida de las pequeñas Jose, (Anka), Angie (Fazzari) y Flo (Allegue)? CARAS reunió a las tres y te cuenta que hacen en la actualidad, cómo son sus familias, cómo mantienen el vínculo y cada detalle de sus vidas.

Por empezar las chicas jamás perdieron la amistad que las unía y siempre se siguieron viendo con Arturo y María Leal, quien era también pieza fundamental de la tira. Hoy con la modernidad tienen un grupo de WhatsApp en dónde están las cuatro y se juntan, religiosamente, dos veces por mes a comer. “Fuimos, somos y siempre seremos una familia”, relata Nancy, la mayor de las chicas. La actriz y cantante hoy tiene 48 años, una hija de 21 años llamada Sofía, que es actriz como ella, y está en pareja con Ariel, quien es director y psicólogo. Anka nunca abandonó la profesión y hoy se encuentra presentandosé en diferentes lugares interpretando tangos versionados al Jazz junto a Facundo Ponce y Germán Moldovan. Durante el verano se la podrá ver en Carlos Paz en la obra “El Plan” de René Bertrand. “Nunca cortamos el lazo con las chicas. María es como nuestra madre como Arturo es nuestro padre”, cuenta y explica por qué para ella tuvo tanto éxito “Grande Pa”: “El tema era la familia y todas sus cuestiones, se tocaron todas las problemáticas que viven los chicos, los adolescentes. Se toco el tema de un padre solo con tres chicas sin una figura materna. En ese momento no se hablaba de familias disfuncionales”, explica.

Julieta Fazzari, la hermana del medio de la familia hoy hace teatro y encabeza “El Método Gronholm” que está en el teatro Multiescena hasta fin de año. Se casó hace 18 años con Octavio, uno de los protagonistas del recordado “Jugate Conmigo” de Cris Morena. Tiene dos hijas, Nina de 9 y Mila de 7. “Cuando terminó la serie después estuve muchos años trabajando en la conducción y otras actividades que pasan por otro lado que no tiene nada que ver con lo artístico. “La verdad es que estoy bien como estoy, en esta época no volvería a hacer tele por una decisión propia. Muchas cosas que cambiaron y no me gusta, si me copa el teatro, el cine. Hoy considero que la tele no es compatible con mis tiempos. Se desarrolla muy lejos del lugar donde yo vivo y no me siento cómoda y no lo necesito para vivir”, explica.

Finalmente, la más alejada de los medios, Gabi Allegue, quien desapareció de la pantalla tras “Grande Pa”. Hizo algunas cosas y luego siguió haciendo teatro e hizo la carrera en el IUNA. Pero después se inclinó por la vocación docente. Hizo el profesorado de Inglés y hoy trabaja en escuelas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “En un momento fui dejando de buscar y la verdad es que tampoco me llamaban todos los días para actuar. Hoy por hoy estoy bien como estoy. Es más si me decís hoy de hacer tele diría que no, porque no me da mucho tiempo para mi familia”, relata ella quien está casado con Pablo, un visitador médico desde hace 20 años y juntos tienen tres hijos, Valentina de 16, Morella de 12, y el principito de la casa, Joaquín de 3 años.

Los años pasan pero seguro recordás muy bien a las tres “chancles” que conquistaron el corazón de los argentinos y hoy son mujeres realizadas pero aún inseparables.