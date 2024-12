El viernes pasado, la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda 2024 no solo brilló por los impactantes looks y galardones, sino también por un momento cargado de tensión protagonizado por tres figuras del espectáculo. Natalia Oreiro, Pampita y Benjamín Vicuña se reencontraron en el evento, despertando recuerdos de una vieja polémica que sigue resonando en el ambiente artístico.

La noche prometía ser inolvidable, especialmente para Natalia Oreiro, quien fue distinguida como Ícono de la Moda. Sin embargo, su discurso de agradecimiento no pasó desapercibido por razones más allá del premio. Mientras la uruguaya subía al escenario para recibir el galardón, las cámaras enfocaron a Pampita, quien, lejos de aplaudir o mirar, parecía concentrada en su celular.

El gesto de la modelo no fue el único en captar la atención: Benjamín Vicuña, ex de Pampita y coprotagonista de Oreiro en la ficción Entre caníbales (2015), también evitó mirar a la artista durante el reconocimiento. Este comportamiento reavivó rumores de tensiones latentes, especialmente por el supuesto affaire entre Oreiro y Vicuña en aquel entonces, un tema que Pampita nunca dejó de considerar una falta de "empatía de mujer a mujer".

La palabra de Natalia Oreiro sobre el gesto de Pampita

Al ser consultada por el incómodo momento, Oreiro se mostró evasiva, aunque con un mensaje cargado de sutileza. Durante una entrevista con Socios del Espectáculo, el notero le preguntó directamente por la actitud de Pampita en la premiación: “En el momento que vos estabas agradeciendo, la mostraron a Pampita hablando por celular. ¿Hay algo entre ustedes?”

“Yo estaba ahí arriba, así que ni idea”, acotó la actriz. Sin embargo, añadió un comentario que dejó entrever su postura frente a la situación: “Sí, pero preferiría puro amor”. Con estas palabras, Natalia evitó entrar en polémicas, aunque no dejó de enviar un mensaje conciliador en medio de la controversia.

El roce entre Pampita y Oreiro no es nuevo. En 2015, cuando Natalia y Vicuña protagonizaron Entre caníbales, comenzaron a circular rumores de una supuesta relación extramatrimonial entre los actores, algo que Pampita nunca confirmó ni negó, pero que marcó profundamente su relación con ambos.

En 2023, la modelo fue consultada en LAM sobre su disposición a trabajar con figuras del medio, y sorprendió al confesar que había una actriz con la que nunca colaboraría: “Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”. Aunque evitó mencionar nombres, la referencia a Oreiro fue evidente.

