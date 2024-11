En una noche lujosa y llena de talentosos actores y actrices, los Premios Emmy recibieron con los reflectores el glamouroso look de Natalia Oreiro. La actriz se presentó junto al elenco de "Iosi, el espía arrepentido", quieren estaban nominados en la categoría de “Mejor Serie de Drama”. La artista ya había protagonizado otros grandes momentos de la moda, y estos premios internacionales no fueron la excepción. Las redes sociales quedaron fascinadas, al igual que la prensa en el New York Hilton Midtown.

Con un sofisticado look total black, Natalia Oreiro brilló en los premios Emmy

Natalia Oreiro es una de las actrices más enamoradas de la moda, de la industria argentina. En otros eventos, se la ha visto con vestidos extravagantes y únicas sesiones de fotos. En los Martín Fierro 2024, lo demostró con un vestido verde de realizado por Manuel González y diseñado por ella. El look causó tanto revuelo que, en las redes sociales, los usuarios llegaron a compararla con la cantante británica Florence Welch.

Natalia Oreiro deslumbró con su look en los Martín Fierro de Cine y la compararon con Florence Welch

El pasado lunes, por la noche, se llevaron a cabo los Premios Emmy, donde "Iosi, el espía arrepentido", estaba nominado en la categoría de “Mejor Serie de Drama”. La serie, dirigida por Daniel Burman, contaba con la estelar actuación de Natalia Oreiro, Gustavo Bassani y Alejandro Awada. En este contexto, la actriz decidió presentarse a la 52° edición de los premios de la televisión más importantes a nivel internacional, con un sofisticado look total black.

Natalia Oreiro en los Premios Emmy

El vestido negro largo fue firmado por el diseñador Ramírez de Negro, y se trató de una increíble pieza al cuerpo, de mangas largas, y con guantes integrados del mismo color. Con corte sirena y detalles de transparencias en la zona de la falda, el diseño resaltó su hermosa figura. La actriz no se olvidó de los accesorios, y lo complementó con unos lentes oscuros de gran tamaño, labios rojos, y joyas de HStern. Por último, y a cargo fue Diego Alfonso, ató su largo cabello de una colita media, y tuvo un maquillaje que acompañara el vestido. El make up fue de Mai Mor, mientras que el estilismo fue realizado por Luli Gemelli.

Natalia Oreiro en los Premios Emmy

Natalia Oreiro compartió unas increíbles imágenes en su cuenta de Instagram, luego del lujoso evento. Si bien "Iosi, el espía arrepentido" no pudo llevarse el premio esperado, "División Palermo" fue la sorpresa de la noche al ganar la categoría de "Mejor comedia". Santiago Korovsky y el director Nicolás Goldar Parodi subieron al escenario para recibir la estatuilla, quien se las dio Mafalda, el icónico personaje creado por Quino, en un emotivo homenaje hacia ella.

A.E