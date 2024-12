Natalia Oreiro y Pablo Rago se reencuentran en Campamento con mamá: cómo ser padres "cancheros" sin morir en el intento

Tras interpretar papeles más oscuros y complejos como Eva Perón en Santa Evita o su rol en Iosi, el espía arrepentido, Natalia Oreiro regresa a la pantalla con una comedia ligera, entretenida y vivaz: Campamento con mamá. La película estrena el 6 de diciembre en Netflix y en ella veremos a una mujer que lo da todo y más por ganarse la simpatía de su hijo. Obviamente no lo hace sola, sino que también cuenta con la complicidad de Pablo Rago, actor con quien trabajo por primera vez hace 30 años y con quien vuelve a unirse en esta cinta para toda la familia.

Campamento con mamá sigue la historia de Patri Peiró, una madre controladora que intenta reconectar con su hijo Ramiro (Milo Lis), de 13 años, quien quiere irse a vivir con su padre. Un imprevisto con el transporte escolar le da la oportunidad de llevar a su hijo y a sus amigos a un viaje escolar, y de mostrarle que merece quedarse a su lado.

Previo a su estreno, revista CARAS habló con Natalia Oreiro y Pablo Rago, quienes resaltaron los puntos fuertes de la película dirigida por Martino Zaidelis y que cuenta con las actuaciones de Dalia Gutmann, Sofía Morandi, Sebastián Arzeno y gran elenco.

“Es un proyecto que hice por el momento en que estoy como madre, tengo un hijo de la misma edad, es el primer proyecto en el que mi hijo me acompañó y siento que ambos nos sentimos identificados y eso creo que va a pasar para el resto, y para mí como intérprete, hacer este tipo de películas es un bálsamo porque yo vengo haciendo mucho drama y siempre me gusta volver a ese lugar de la comedia, pero siempre con mucha verdad y sentimiento”, aseguró Natalia, quien pudo compartir esta experiencia con su hijo Atahualpa.

Pablo Rago, por su parte, ya pasó la etapa de adolescencia de su hijo, sin embargo, el contacto con los chicos en la película fue invaluable para el actor: “Para mí fue divino trabajar con los chicos, primero con la identificación de haber trabajado a su misma edad y que ellos tenían conmigo una inquietud por saber cómo había sido filmar películas en mi épica. Bueno, Milo es un actorazo, lo he visto pedir una toma más…”.

Mamás y papas cancheros

La trama de Campamento con mamá aborda con humor la relación entre madre e hijo y el deseo de Patri (Oreiro) de demostrar su valía ante su hijo. Lo que ella busca desesperadamente es que su hijo la sienta como un par y entienda que es “cool”.

“Ata es mi único hijo y no hay manuales. Ser padres es tener el corazón fuera del cuerpo, todos los miedos que te agarran, querés acercarte y no sabés como, empezás a repetir los mandatos de tus padres y te das cuenta de que eso ya es obsoleto…y te das cuenta de que son seres únicos, libres y que no te pertenecen…yo es una constante, morderme la lengua para no decir cosas o hacerme la graciosa”, cuenta Natalia sobre su propia experiencia sabiendo que a los ojos de su hijo tal vez haya perdido la batalla de ser percibida como la mamá “canchera”. “Correrse del centro es súper importante y en el nuestro que estamos expuestos más. Para mí es clave que me conozcan como la mamá de Ata, porque es su mundo y no quiero interferir", aclara.

-Pero ustedes por las profesiones que llevan y porque sus fans se los dicen, son copados…

Natalia Oreiro: -No sé si soy tan copada (risas). Imaginate que para un pibe de 12, qué es ser copado.

Pablo Rago: -Por ahí para otro niño sos copado, pero para el tuyo no (risas).

NO: -Para mí lo importante es conectar desde la verdad, mostrarles que no somos infalibles, pedirles perdón y estar presentes sin invadirlos… Esto que te estoy diciendo me lo digo a mí, es muy difícil.

-Es como tu personaje que intenta por todos los medios entrar en la vida de su hijo.

NO: -Claro, pero no, y es él quien la termina viendo en un momento de vulnerabilidad, siendo genuina, haciendo lo que más le gusta que es cantar. Además, ella con el personaje de Pablo encuentra su rol como mujer, algo que no se estaba permitiendo por meter tanta energía en su rol de madre.

-La película también muestra a un personaje que quiere controlar todo, ¿cómo te llevás vos con eso?

NO: - No sé qué pensará Pablo, pero para actuar, la magia sucede cuando te mirás en los ojos de la otra persona y entendés lo que está pensando sin que diga el texto y escuchás. Escucharse es una de las cosas más importantes de nuestra profesión.

PR: -Eso es lo que más me gusta de trabajar con Nati, que nos miramos y nos entendemos. Hay algo ahí de entendimiento más allá de lo que tenemos que decir, y eso no pasa detrás de cámara, aunque tenemos formas de trabajar re distintas. Nati es una actriz que canta y tiene conocimientos de producción, de arte, sabe de todo…y yo soy más despreocupado en ese sentido. Y cuando nos ponemos a trabajar juntos la miro y la entiendo, eso me encanta y está buenísimo decirlo, creo que nunca te lo dije.

NO: -¡Ay qué hermoso! Bueno, en esta película nos pasa que empezamos a grabar la escena final y modificamos parte del texto y eso va sucediendo por un tema de miradas. Nos gusta mucho trabajar juntos.

Campamento con mamá estrena el viernes 6 de diciembre en Netflix.