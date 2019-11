La reacción del novio de Stefi Roitman cuando se enteró de la supuesta infidelidad con Occhiato

Días atrás en Los ángeles de la mañana estalló el rumor de que Stefanía Roitman y Nico Occhiato tenían algo más que una linda amistad. Al parecer, los jóvenes no se despegaron ni un segundo durante la noche del casamiento del Pollo Álvarez y Tefi Russo, y esta noticia encendió las alarmas´.

Sin embargo, la modelo salió a desmentir los rumores y reveló cuál fue la reacción de su novio, Lucas Biren, al enterarse del rumor.

“Le tuve que decir a mi novio (Lucas Biren) que no sabía lo que estaba pasando. Mi novio me mandó una captura de pantalla y un ‘jajaja’”, contó ella en el ciclo radial Por si las moscas. Luego agregó: “Él estaba invitado, pero no fue porque estaba en España con Jimena (Barón); si no obvio que hubiese ido. También se dicen cosas de él y Jimena y yo no le doy pelota, así que está todo bien”.

Más adelante, la actriz aseguró que este es uno de los precios a pagar cuando estás en "el medio". “Fue gracioso ver todo eso, pero entiendo que a alguien le pueda molestar”. “Uno cuando se va metiendo de a poquito en el medio va entendiendo qué es lo que pasa, y que hay cosas que son verdad y otras no”, finalizó.