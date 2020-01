La dura charla que Ova Sabatini tuvo con Paulo Dybala cuando comenzó a salir con Oriana

En su primer programa al frente de "Tardes Bellas", el nuevo ciclo de Ciudad Magazine, Catherine Fulop recibió como invitados a su marido, Osvaldo Sabatini y la menor de sus hijas, Tiziana, ya que Oriana, la mayor, se encuentra en Turín viviendo con el jugador de la Juventus, Paulo Dybala.

Siempre en tono divertido y a pura risa, "Ova contó cómo cuida a sus mujeres y qué le dijo a Dybala cuando lo conoció. "Yo soy una persona a la que le gusta cuidar el rebaño: mis hijas, mi mujer, mi mamá y mi hermana. Pero no en el sentido de celoso, mirá acá tengo al novio de Tiziana”, comenzó diciendo.

“Me preocupo por todo, si están solas, la inseguridad, que Oriana esté en Italia. Supongo que la están cuidando bien… Son cosas que me preocupan. En ese sentido, sí soy cuida. A Paulo sí le puse los puntos cuando lo conocí. Le dije no te conozco mucho. Te traté unas horas, te veo buena persona, pero te estás llevando a la nena. Mientras Oriana esté feliz, todo bien. Charlamos, todo bien, pero si Oriana no está feliz, se pudre todo”, relató divertídamente.