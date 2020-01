Conocé al nuevo novio de Yanina Screpante

Después de haber confesado que se tomó su tiempo para darle una nueva oportunidad al amor, Yanina Screpante (35) inició el año con nuevo estatus sentimental. Y es que la panelista invitada de “Incorrectas” y ex de Ezequiel “Pocho” Lavezzi (34) hoy tiene nuevo amor: un joven de zona Norte llamado Federico Rozas junto a quien se la vio muy sonriente en Punta del Este.

Mientras que el ex futbolista se instaló en José Ignacio, en una casa recién inaugurada frente al mar, Yanina veranea en la propiedad de una amiga en la Punta y está acompañada también por su prima, Belén Gandolfo. Según trascendió, Screpante conoció a Federico a través de amigos en común en los últimos meses de 2019. Si bien no quieren mostrarse en público, el domingo 5 se los vio muy compinches en los paradores “La Susana” y en “La Choza de Mar” en José Ignacio. También fueron al local de decoración Coin Vert, en Manantiales, donde eligieron algunas piezas de decoración para sus hogares.

“Antes de conocerlo estaba como ¨no quiero novio, no quiero nada¨, después de ocho años en pareja. Y lo conocí. Lo único que le pedí al universo, me lo trajo. Me hace el desayuno, todo, todo...es perfecto. Pero vamos de a poco”, le confesó Yanina a Moria Casán días atrás, durante una emisión del ciclo de América.

FOTOS: F.DE BARTOLO/PERFIL.