La reacción de Pedro Alfonso cuando Paula Chaves le contó que quería parir en su casa

Luego de que Zaira Nara (quien fue madre por segunda vez hace unas horas) revelara en la tapa de CARAS, que quería tener un parto humanizado, una de las mujeres que se alegró por sus dichos y la respaldó a pleno fue su amiga, Paula Chaves. De hecho arremetió con todos los que criticaron a la conductora y afirmó: "Nos tildan de cool y originales por buscar que se nos respete en un parto natural. ¡Qué desinformadas algunas mujeres! ¡Cada una es libre de elegir lo que quiere, pero de elegir!”.

Hoy con 4 meses de embarazo, Paula y Pedro Alfonso, su marido y padre de sus hijos, Olivia y Baltazar, la conductora evalúa dónde tendrña a su tercer bebé y "Peter" al enterarse hizo una cómica confesión en una entrevista en "Por si las Moscas", el programa de "La Once Diez".

“Ella defiende el derecho de la mujer de elegir lo que quiere. Es muy claro lo que ella dice y lo que cuenta. Veo muchos comentarios sobre los partos, muchas mujeres que hicieron cesárea la cuestionan sobre si son menos madres o no, pero se trata del derecho de la mujer a elegir. A mí me enorgullece muchísimo todo el proceso que hace para enfrentar sus embarazos y partos. Llegó a decirme que quería parir en casa, le dije que me iba a y volvía. Me da mucha ansiedad y me siento una molestia si estoy ahí”