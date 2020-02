El drama del Chyno Agostini: hizo una fuerte denuncia en las redes

Chyno Agostini, segundo hijo de Nazarena Vélez, sorprendió con una fuerte acusación. Aunque no dio nombres, el joven cantante dio a entender que tuvo una pelea familiar y, según se puede deducir, fue con su mamá.

"Si me cruzan por calle o me ven llamenme por mi nombre. Si no lo saben directamente no me hablen. Soy "hijo de nadie" ni tampoco quiero que me junen por eso. Respeto y amo a mis padres que son los que me dieron la vida pero yo soy corta y al pie", comenzó el Chyno mediante Stories.

Luego, hizo un video en el que dio más detalles de lo sucedido. "Solito solito se empieza de cero, ya que no me dejan ir a buscar las cosas a mi casa. Por mi parte venía cubriendo varias. Venía bancándome varias. Pero ya que me forreen y que no me dejen ir a buscar las cosas a mi casa no", siguió en el video.

"Me alejé de todo eso para irme del puterío de lo que no me sirve. Ya hay cosas que no me aguanto".

Cabe destacar que el joven se había instalado en Mendoza con su mamá, quien está haciendo temporada en la ciudad andina, y sus dos hermanos. Daniel Agostini, por su parte, viajó a Bolivia en el marco de su gira musical.