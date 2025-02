Pilar Gamboa, sobre la nueva temporada de Envidiosa: "Siempre me divierte actuar la dinámica de hermanas con Griselda"

La nueva temporada de “Envidiosa” ya está disponible en Netflix y como sucedió con su primera entrega, promete entretener y continuar con el debate que se instaló fuerte en las redes sociales y la posicionó como una de las series más buscadas por el público argento. Previo a su estreno en la plataforma, Revista CARAS habló con Pilar Gamboa, quien le da vida a Carolina, la hermana de Vicky (Griselda Siciliani), este personaje que aprendimos a querer y del que nos sentimos identificadas pese a que no queramos reconocerlo.

En la segunda temporada, “Envidiosa” continúa con la premisa de mostrar a su protagonista lidiando con los mandatos sociales que las aqueja, y también con los propios, de los que no puede deshacerse. En este malestar interno que enfrenta Vicky siempre aparece Carolina, su hermana, quien, junto con su psicóloga, se convierte en un cable a tierra necesario.

“En esta temporada se nota que es como un vínculo entre Vicky y Caro de muy amigas, desde la infancia, con esos vínculos de hermandad muy constituidos un poco en la carencia de esa madre que tenía que trabajar y un poco ellas estuvieron ahí medio solas con un padre ausente. Entonces hay algo de ese entendimiento de la de la supervivencia que es un poco lo que con Griselda siempre hablamos en relación al vínculo que se va profundizando en la temporada dos y sobre todo mi personaje, digo, que queda embarazada con todo lo que ella pensaba sobre la maternidad y finalmente decide que va a tener ese bebé y entonces todo lo que le pasa a ella en relación a esa decisión que tomó”, comienza diciendo Pilar Gamboa de cara a todo lo que se pone en juego en esta nueva entrega.

“Para mí fue como re interesante también como la línea de poder, si querés, no romantizar la maternidad…en contraposición a lo que le pasa a Vicky que tiene un poco como idealizado todo ese mandato de tener hijos. Entonces, se le hace carne la hermana que no tiene para nada idealizado eso”, explica Pilar sobre la clave de su personaje en esta nueva entrega. “Lo que yo quise más o menos trabajar en relación al personaje y con lo que me divertí, digamos, fue en ver cómo esta chica recontra mega común y sin aspiración de nada, más allá de digo de estar en el mundo con lo poco sin el consumismo, qué le pasa con la llegada de ese bebé”, agrega la actriz.

-Creo que hacen como un balance también ahí la voz de Carolina la voz de la psicóloga (Lorena Vega), cómo que de alguna manera son esa voz de la conciencia de Vicky o cable a tierra...

-Yo también siento que el personaje de Lore Vega y el mío generan en ella, no sé si una voz de la conciencia, porque ya ni sé cuál sería la conciencia de Vicky, pero sí está bueno esto del cable a tierra como de la voz más del sentido común, como de tratar de que ella vaya como con sentido común a su deseo, que se conozca, ¿no? Cuestionándole toda esa especie de ansias que tiene ella por cumplir todos los mandatos posibles. Estos personajes le vienen a decir para qué, por qué. ¿Quién sos? ¿Qué querés? Siempre está bueno tener en la vida gente cercana que te pregunte esas cosas.

Los dos personajes, el de la psicóloga y el de la hermana, la pueden hacer frenar, como ella va como una especie de tren bala que no para, y se topa con dos personajes que le dicen a dónde vas. Y eso me parece que ahí genera puntos de inflexión interesantes en la serie, porque ella no es que que los deja pasar. Se le nota que algo de esas conversaciones la empiezan a modificar.

-De alguna manera podemos ver esta cara de Vicky que ella busca ocultar y que su hermana y su psicóloga exponen…

-A mí me parece que hay algo del vínculo de los hermanos, yo tengo una hermana también y hay algo del vínculo de los hermanos que solo te pueden decir determinadas cosas que los amigos no se animan a decirte. Entonces con Gri un poco siempre hablábamos de eso como entre hermanos hay algo que se dice así casi al hueso y apuntar a la carne viva del otro, porque hay toda una historia en común y porque son los verdaderos testigos de tu propia existencia. Con Griselda hablábamos de eso, cómo Carolina le puede decir cosas que las amigas se las dicen de manera más maquillada.

A mí es eso me identifica bastante, pienso mucho en el vínculo con mi hermana también, como mi hermana me dice cosas que yo a veces no quiero escuchar, pero lo hace porque hay toda una red de confianza y de vida en común que lo permite y hay algo de eso que a mí me identifica y también me divierte mucho pensar en esta manera de ser de Carolina de poder decir así las cosas casi sin anestesia. Esa dinámica de ellas que me gusta actuarla e investigarla.

La maternidad y los mandatos: el debate que sigue vigente en “Envidiosa”

Uno de los aspectos más potentes de “Envidiosa” es su mirada sobre la maternidad y los mandatos sociales que la rodean. A través del personaje de Vicky, la ficción plantea un dilema que muchas mujeres enfrentan al llegar a los 40 años: ¿qué pasa con la maternidad?

"Hay algo de la maternidad que la mujer sí o sí se lo tiene que plantear en algún momento", afirmó la actriz. Según Gamboa, la presión social y médica empiezan a manifestarse desde los 35 años, cuando muchas mujeres comienzan a escuchar preguntas como: ¿Pensaste en congelar óvulos?, ¿Vas a ser madre?, o advertencias como Si querés hacerlo, tenés que apurarte.

La serie no solo expone este mandato, sino que también lo contrapone con otro: la construcción de una vida sin pareja ni hijos. En el caso de Vicky, su hermana le recuerda constantemente que es una mujer exitosa, independiente y que tiene una vida plena sin necesidad de ajustarse a los modelos tradicionales de familia. "De verdad querés eso, ¿o sentís que lo necesitás porque te lo impusieron?", es la pregunta que ronda durante gran parte de la trama.

Gamboa, que fue madre a los 40 y a los 42 años, se sintió identificada con este dilema: “Es angustioso. Las que desde chicas saben que no quieren ser madres tienen el camino más claro, pero si estás en duda, es un momento difícil”. La serie logra abordar esta realidad con un tono fresco y humorístico, sin perder de vista la carga emocional que conlleva.

“Envidiosa” ya está disponible en Netflix.