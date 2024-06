El lanzamiento de la primera de temporada de la precuela de Bridgerton, "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton", sucedió hace ya casi un año y ahora su productora está hablando sobre el potencial de nuevos episodios.

Shonda Rhimes, la mega productora que escribió y fue la showrunner de la serie, dio detalles sobre el futuro de este universo de fantasía y romance.

¿Habrá una segunda temporada de "La reina Charlotte"?

La sinopsis oficial de "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" revela; "En esta precuela de «Bridgerton», el matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra desata una épica historia de amor que transformará a la alta sociedad".

La reina Charlotte; Una historia de Bridgerton

La serie sigue la historia del matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra, y cómo su unión concertada provocó un cambio societal que resultó en el mundo diverso presentado en Bridgerton. La temporada termina con la monarca y el rey confesándose su amor mutuo, a pesar de la enfermedad. Además, la reina da a luz a su primer hijo y heredero.

La producción tuvo una recepción totalmente positiva que la posicionó en el top 10 de las más vistas de Netflix. La audiencia espera por nuevos episodios, pero ¿habrá? Shonda Rhimes admitió que todavía está tratando de averiguarlo.

"No quiero contar una historia que no necesite ser contada", transmitió a Variety. "No quiero hacer una segunda temporada de Queen Charlotte, y vos vas a estar como, 'Bueno, eso no fue tan genial'".

La reina Charlotte; Una historia de Bridgerton

Tom Verica, quien dirigió los seis episodios de Queen Charlotte, anteriormente le dijo a TVLine que abordó el programa como una serie limitada.

"Creo que siempre hay muchas posibilidades con estos personajes ricos para abrir ese mundo", dijo. "No sé si sería Jorge y Carlota porque hemos visto todo y cómo se establece y sabemos a dónde va", pero aclaro que hay "toda un área para explorar" con Lady Danbury, cuyo ascenso a la prominencia también fue relatado en el programa.

Entonces, la audiencia puede soñar con una segunda temporada de "La reina Charlotte; Una historia de Bridgerton" en Netflix.

N.L