Reapareció Ivana Nadal y habló de la cancelación de su visa

Ivana Nadal reapareció en redes sociales después de la polémica por la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

La influencer enfrentó las versiones que aseguraron que en el país le "bajaron" la posibilidad de instalarse en Miami. La información la difundió Marina Calabró en radio Mitre donde expuso un audio que se filtró de su amiga y manager, Josefina, en la que confirman que en el país del norte le impedirían el ingreso.

“Largaron información acerca de que estaba desarmando posiciones en Argentina, vendiendo su departamento, su auto y pertenencias, porque se iba a radicar a Miami”, dijo Calabró y compartió el audio que confirmaría la información.

La palabra de Ivana Nadal tras la cancelación de su visa

Tras esta polémica, Ivana Nadal dejó de compartir sus habituales mensajes en redes por unos días y reapareció este lunes a la tarde para aclarar los tantos. "Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada", comenzó la morocha su descargo.

"Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para verlo? No me deportaron, no estoy varada. Estoy en mi casa comiendo patitas", disparó.

Qué decía el audio que confirma la polémica con Ivana Nadal

El audio que difundió Marina Calabró, se aclara que Ivana Nadal tuvo problemas con la solicitud. Según contó su representante, la influencer había pedido una "visa de talento" que fue denegada.

“A Ivana le cancelaron le llegó un mail el viernes, parece que alguien denunció, aparte de todos los medios de comunicación, que ella estaba viviendo instalada allá y que había puesto en venta todas las cosas acá. Y nada, eso es mentira porque estamos acá y ella tiene su casa y todo”, decía la nota de voz.

Ivana Nadal viajó a Miami pero le negaron la visa.

"Sí tenemos planes de irnos para allá pero aplicando a visa de talento, todo legal. Y ahora esto nos estaría cag... un poco todo porque si a ella no le vuelven a dar la visa o no podemos tramitar otra rápido, se nos trunca todo lo que teníamos pensado hacer dentro de un mes", agregó.