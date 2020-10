Revelan los motivos del escándalo entre Stéfano De Gregorio y Nico Vázquez

El homenaje de Casi Ángeles en el Cantando con Agustín Cachete Sierra y Rocío Irgazábal generó una fuerte polémica. Los actores rindieron tributo al ciclo de Cris Morena y, antes de empezar, la producción pasó el video con Gimena Accardi y Nico Vázquez manifestando su apoyo.

Sin embargo, esta frase provocó la ira de un ex integrante de la ficción que escribió enigmáticos mensajes en sus redes sociales. Se trata de Stefano De Gregorio quien dejó al descubierto una vieja rivalidad. “El ‘vamos cachete’ del caretón ese lo fue todo... mamá cómo les gusta el show", dijo "Yeyo" en su cuenta oficial de Twitter.

“No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’ ¡ahí lo tenés a Cachete rompiéndola reeeeeey!”, agregó.

Yeyo, Cachete y Nico Vázquez trabajaron juntos en 2016 en la obra de teatro El Canasto, que reunía a los influencers del momento y que, al parecer, provocó un fuerte problema entre ellos.

Tras este fuerte descargo, Gimena Accardi fue quien saltó a defender a su marido y respondió a uno de los tantos tweets del actor. "Ya está gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar", escribió Yeyo y Accardi disparó: "Sería ideal que además aclares que la frase fue: “te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más” (por algo que hizo agus y que ya fue aclarado HACE AÑOS por ellos en privado y quedó todo bárbaro). Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico", comenzó con su descargo.

"Y las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quien le gusta el show acá. Demás está decir lo generoso que es Nicolas y como siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir mas lejos, te dio tu único protagónico en teatro. Y a Agus lo adora desde siempre", continuó la actriz.

Y agregó otro mensaje más admitiendo que la polémica se solucionó por privado: "Jamás hubiera contestado públicamente porque se sabe de mi perfil bajo, pero no voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste. Gracias igual por tus disculpas en privado, a veces la inmadurez nos hace impulsivos. Abrazo a tu familia", cerró.