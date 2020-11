Rocío Oliva y el desgarrador llanto porque no la dejaron entrar al velorio íntimo de Diego Maradona

De público conocimiento es la mala relación que Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona, tenía con la familia del fallecido campeón del mundo. Es por eso que al llegar a la Casa Rosada para sumarse a la despedida íntima de los familiares del Diez, se encontró con una sorpresa: tuvo que irse porque no la autorizaron a entrar. "Todo el mundo pasa, menos yo. Me duele que no me dejen entrar", expresó visiblemente angustiada y entre lágrimas.





"No dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy su última mujer, nadie lo entiende", manifestó Rocío Oliva. "Me dicen que venga a las 6 de la mañana con toda la gente, con el público general. Claudia dice que no tiene nada que ver, nadie se hace cargo. Una vergüenza. No sé por qué están haciendo esto, yo no jodo a nadie", reclamó Rocío Oliva desde la puerta de la Casa Rosada.



Rocío Oliva se había hecho presente esta madrugada en Casa de Gobierno para acceder antes que se abran las puertas para todo el público, tal como sucedió con Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando, Verónica Ojeda, Carlos Tevez, Rolando Schiavi e integrantes de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986. Sin embargo, no pudo acceder y expresó toda su angustia.



"Diego fue mi ex, lo quiero saludar y me quiero despedir", dijo Rocío Oliva y agregó: "Es una locura, no se puede hacer esto", expresó indignada pasadas las 4 am. “No puedo venir a las siete de la mañana, es un locura”, volvió a quejarse ofuscada.





Recordemos que Rocío Oliva fue la última novia de Diego Maradona, fueron pareja durante seis años y medio. Se habían separado entre fines de 2018 y comienzos de 2019, cuando él se desempeñaba como director técnico de los Dorados de Sinaloa de la segunda división del fútbol mexicano.

Rocío Oliva había expresado su dolor por la muerte de Diego Maradona, en Polémica en el Bar: "Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante. No sé si el más importante pero fue muy bueno conmigo, nos amamos mucho. Y siempre lo voy a recordar bien, como lo recordé en mi vida lo voy a recordar igual", contó entre lágrimas.