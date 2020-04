Rumores de enfrentamiento entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La relación de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato pende de un hilo y, según informaron en Intrusos, la pareja campeona del Bailando no atraviesa su mejor momento.

Tal como contó Rodrigo Lussich, la bailarina mantiene un mal vínculo con el morocho con quien sólo participará del Bailando este 2020.

"Una de las pistas es 'No', porque ella a todo dice que no. Él tiene un programa y ella no quiere ir, y si va, va con lo puesto: no quiere ni que la vistan. Es un brote permanente. Es una cosa de decir algo y ella te dice 'no'. Ella sólo quiere ir a un lugar con él: a ese donde lograron el trofeo. Y van a volver pero si se llevan así, poco van a durar y es por eso que la pareja corre peligro", dijo Lussich en el programa de Jorge Rial.

"Le dicen ´la malquerida' a la integrante femenina de esta pareja de jóvenes que tienen la particularidad de que todo les viene pronto, rápido, todo les llega en un siantiamén y quizá no estén preparados para eso", disparó.

Al margen de este rumor, la diosa compartió en su cuenta de Instagram una postal de los ensayos online que realiza el equipo en esta cuarentena. ¿Confirmarán la mala onda?