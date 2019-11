Stefanía Roitman, muy cerca de Nico Occhiato: mirá el video

La boda del Pollo Alvarez y Tefi Russo trajo el rumor de un nuevo romance. Se trata de Stefanía Roitman y Nico Occhiato que, según las diferentes versiones, estuvieron muy juntos durante toda la noche.

Tal como contó Mariana Brey en LAM, la modelo y el conductor se sentaron en la misma mesa. "Estuvieron juntos toda la noche. Yo le diría al novio de Stefi, si es que lo tiene, que se preocupe. Parece que él (Occhiato) le guardó el lugar y ella se puso el saco de él. Bailaron juntos toda la noche”, dijo la panelista.

Luego, Yanina Latorre agregó: "Una persona que estaba sentada en la misma mesa me dio la data que Mariana ¡y peor! Me dijo que ella lo beboteó toda la noche, y que histeriquearon toda la noche adelante de todos”.

Lo cierto es que, mientras el ex de Flor Vigna disfruta de su soltería, la rubia se reconcilió con su ex novio, Lucas Biren. El manager de Jimena Barón fue su pareja hace ya varios años y, tras la ruptura con Gastón Soffritti, decidió darle una segunda oportunidad. Es por ello, que la rubia se encargó de negar las versiones de un romance con su ex compañero de Tenemos Wi Fi.

"Es que a Nico lo adoro porque es un tipazo. Laburamos juntos y somos amigos. ¡No piensen otra cosa porque le voy a espantar a las candidatas!", dijo en Ciudad.com y aseguró estar muy feliz con Biren. "Estoy de novia con Lucas y muy enamorada".