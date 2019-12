Verano infeliz: la decisión de Mirtha Legrand tras quedarse sin programa

Para Mirtha Legrand el 2020 no será un año fácil. La diva de los almuerzos se quedó sin pantalla y su ciclo no saldrá al aire en la temporada. Ahora, la conductora confirmó la decisión que tomó en torno a su verano.

“Terminamos la temporada 2019 el fin de semana que viene y volvemos con la temporada número 52 el sábado 7 de marzo“, comenzó diciendo Mirtha en el programa del domingo y le agradeció a sus seguidores el apoyo: “Agradezco la lealtad y el amor incondicional del público“.

En diálogo con Nosotros a la mañana, aclaró: “Me gustaría hacer un mes en Mar del Plata, pero los números no cierran. Se han puesto muy exigentes, muy altos, y los canales no quieren perder dinero”. Recordemos que la conductora había manifestado sus ganas de hacer al programa a como de lugar e incluso dijo que “dejaría de cobrar” su sueldo para poder llevar sus cenas y almuerzos a La Feliz.

Sin embargo, Mirtha comunicó que de todas formas viajará a Mar del Plata: “Veré teatro y amigos. Si no hace mucho frío, en febrero iré a París después de cinco o seis años, seguramente para pasar mi cumpleaños. Aún no sé si Marcela me acompañará”.