VIDEO | El príncipe William junto a Meghan Markle preparó comida navideña y se hizo viral

Luego del revuelo que se generó por el documental en el que Meghan Markle y el príncipe Harry hablaban de las infidencias de la corona británica, el príncipe William y Kate Middleton estrenaron su propio documental.

En las imágenes de la BBC, se puede ver a los duques de Cambridge preparando algunos manjares típicos de la navidad, mientras hablan muy sueltos sobre sus costumbres. En el especial conducido por Mary Berry, la dupla se encarga de preparar la cena para el personal y los voluntarios que deben trabajar esta época en labores benéficas.

Por su parte, Kate aprovechó para contarle a Mary lo mucho que la admira: confesó que tiene algunos de sus libros, que su hijo Louis ya se sabe su nombre, y que justo acaba de cocinar para su familia una pizza basada en una de sus recetas.

Además, contó que le encanta la repostería así que ella les hace los pasteles de cumpleaños a todos los miembros de su familia.

It's getting competitive in the kitchen...#ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/OrDuFMK23e