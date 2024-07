Wanda Nara sorprendió hace algunos días al confirmar su ruptura con Mauro Icardi. La modelo compartió en sus redes un descargo en donde explicaba que la relación se había acabado.

"Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales", escribió en Instagram. "Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error", agregó.

Con todo dicho, ahora Wanda se concentra en su nueva vida de soltera. Mientras Mauro Icardi regresó a Turquía para cumplir con sus compromisos profesionales, la modelo se instaló en su mansión en la Argentina y está pronta a iniciar las grabaciones de "Bake Off".

Mientras el revuelo continúa, Wanda ha estado indicando en sus redes algunas claves de cómo imagina su futuro, especialmente su residencia. La modelo fue consultada sobre dónde iba a vivir ahora y fue contundente: "En mi casa de Buenos Aires".

Wanda Nara habló sobre volver a enamorarse

Entre otras consultas que respondió, Wanda Nara decidió dejar en claro algunas cuestiones, a través de este medio.

"¿Tenés ganas de conocer a alguien?", fue la pregunta puntual hacia Nara. "Por el momento, no. Tengo mucho trabajo y estoy enfocada en mí", fue de la respuesta de la empresaria sobre su futuro en el amor.

