Wanda Nara está encarando un nuevo capítulo en su vida. Días atrás anunció nuevamente una separación de Mauro Icardi y esta parece ser la definitiva. Además, sigue adelante con su carrera musical, mientras carga con nuevos compromisos laborales y el diagnóstico de leucemia que recibió el año pasado.

La empresaria y modelo anunció que, como parte de esta nueva etapa creó una nueva cuenta de Instagram en la que sube contenido diferente al de su cuenta principal. Así fue que en esta red social se pudo ver una conmovedora foto de la hermana de Zaira Nara internada en el Sanatorio Los Arcos.

La imagen corresponde al 12 de julio de 2023: “El día que me dijeron la palabra que nadie quiere ni decir ni escuchar”, expresó la cantante de "Bad Bitch" junto a la imagen en la que se la ve con una bata, acostada en una cama y llorando. A un año de haber recibido el diagnóstico, Nara celebró estar en buen estado y también agradeció a Fundaleu y al personal de salud "que me acompañaron desde el primer momento".

El relato de Wanda Nara sobre cómo se enteró que tenía leucemia

Semanas atrás, la expareja de Maxi López relató en Olga cómo fue el momento en el que se enteró de su enfermedad: “Me hice el análisis y me empiezan a llamar del laboratorio. Raro, asustados. Ahí yo me empiezo a asustar. Cuando llamo y digo que soy Wanda Nara, la persona que me atiende empieza como a temblar, re nervioso, y yo empiezo a llamar Mauro a los gritos: ´¡Acá hay algo rar´”.

“En un momento se abre la puerta y entra una enfermera y me dice ´te juro que es la última persona en mi vida que quería encontrar en esta situación. Yo te amo´, y me abraza. ´¿Pero qué tengo?´, le decía yo”, repasó y sumó: “Fue terrible. Ahí prendo la tele y fue cuando Lanata dice que yo tenía leucemia. Lo miré a Mauro y le dije ´¿por qué no me lo dicen?´”, agregó Wanda Nara sobre el momento en el que estuvo aterrorizada por su vida y la de su familia.