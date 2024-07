Tras una serie de rumores sobre su relación con Mauro Icardi, Wanda Nara confirmó su separación tras diez años de amor. Lo cierto es que la pareja había atravesado diversas crisis luego que en el 2021 protagonizaran un gran escándalo en el que se señaló a la China Suárez como la tercera en discordia; ahora pareciera que la ruptura es la definitiva. En este contexto, la empresaria fue consultada acerca de sus intenciones de volver a estar en pareja y fue contundente con su respuesta.

"Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola", fueron las palabras de Nara para confirmar su separación en redes sociales, y desde entonces se especula con una posible nueva relación que podría comenzar. Es el cantante de L-Gante con quien se la vincula, siendo que en el pasado tuvieron un acercamiento posiblemente amoroso; sin embargo, ella negó esta relación e indicó que no está dispuesta a comenzar un romance.

La palabra de Wanda Nara sobre un nuevo romance

Wanda Nara es una gran usuaria de las redes sociales y suele tener diversas interacciones con sus seguidores. La herramienta que utiliza para esto es la "cajita de preguntas" de Instagram, mediante la cual puede seleccionar los interrogantes de sus fanáticos y responderles. Este martes decidió dejar en claro algunas cuestiones, a través de este medio.

"¿Tenés ganas de conocer a alguien?", fue la pregunta puntual hacia Nara. "Por el momento, no. Tengo mucho trabajo y estoy enfocada en mí", fue de la respuesta de la empresaria, quien también señaló que su residencia será Buenos Aires. Es que próximamente estará al frente de Bake Off Argentina, por la pantalla de Telefe. Asimismo, no habló sobre dónde vivirán sus hijos, teniendo en cuenta que tanto Isabella como Francesca asisten al colegio en Estambul, ya que hasta hace poco era el país donde vivía la pareja ya que Mauro forma parte del plantel de Galatasaray.

Wanda Nara dejó en claro cuál es su vínculo con L-Gante

Durante el 2022, y en medio de una crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara tuvo un acercamiento con el popular cantante L-Gante. Mediante redes sociales compartían en los que estaban juntos, tanto en fiestas como en cuestiones laborales como campañas publicitarias. De allí, los rumores de un incipiente romance que ambos alimentaban con declaraciones poco claras sobre su vínculo.

Lo cierto es que, luego, tuvieron una lejanía, quizás por la reconciliación de la empresaria con el futbolista. No obstante, ambos se hacen diversos guineos en las redes sociales, lo que sigue alimentando los rumores. Ahora, con Wanda soltera, este tema volvió al foco de atención.

Y es en este contexto en el que Nara volvió a hablar de él. Una seguidora le consultó sobre este vínculo. "¿Por qué nunca aclarás lo que dicen de vos y L-Gante?", fue el interrogante. "No hay nada que aclarar. Es un amigo y se dijeron muchas mentiras.Trabajamos con la misma empresa de música y siempre tengo la mejor con sus novias", escribió la también cantante. De esta forma, dejó por fuera estas nuevas especulación sobre un romance y dejando en claro que disfrutará de su soltería, ocupándose de ella misma.