Yanina Latorre fue víctima de la inseguridad cuando salía de los estudios de El Trece el viernes pasado. La panelista caminaba por la zona del canal cuando fue envestida por un motochorro que quiso apoderarse de su cartera.

"Me pasó caminando, el tipo tenía una mochila y andaba con barbijo. Lo bueno es que no iba a contagiarme", comenzó Yanina su relato. "A los motochorros les viene genial el barbijo porque no los reconocés", sumó Mariana Brey al relato de su compañera.

"En un momento pensé en irme para atrás, pero no, doblé en Lima y cuando lo vi se me vino al humo y se me prendió de la cartera. Yo safé, corrí, que es algo que no se tiene que hacer. Es fea como está la zona porque ahora con la cuarentena no hay nadie", agregó Latorre quien aseguró que Mariana y Cinthia Fernández también sufrieron lo mismo.

"Por suerte no me pasó nada. Entiendo que al haber menos circulación de gente es más peligroso y nosotras venimos solas al canal", cerró.