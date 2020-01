La tierna foto de Zaira Nara embarazada junto a su hija Malaika

View this post on Instagram

Me parece que este bebito está muy cómodo y piensa quedarse un poco más en la panza... mientras nosotras aprovechamos las últimas mini vacaciones solitas antes de la llegada del nuevo integrante de la familia ♥️ Este paraíso es el @llaollaohotel que hace mucho teníamos ganas de venir y hoy casi de casualidad dsp de unos chequeos de bebito pudimos coordinar, les voy a mostrar todos los rincones de este lugar realmente soñado!