Zaira Nara reveló el motivo por el que su hijo no tiene nombre

Mientras disfruta de su segundo embarazo, Zaira Nara también tiene la difícil tarea de seleccionar el nombre para su primer varoncito. Mediante una videollamada para Morfi, todos a la mesa, la modelo confesó que habían elegido uno pero que lo cambiaron a última hora.

"¿Nos vas a decir el nombre? ¿Ya lo podemos decir o no?", le preguntó el Chino Leunis en pleno aire. "Había uno, que es el que vos sabías, y ahora nos agarraron dudas. Ahora no sabemos si cambiarle el nombre porque algún familiar que otro te dice que no le gusta. Así que estamos pensando. Pobre, me parece que va a nacer y vamos a ponerle el nombre el día que nazca", dijo.

Vale destacar que la modelo eligió Malaika como el nombre de su primera hija y que, meses atrás, se animó a contar cuál es el excéntrico segundo nombre de su niña. “Es muy lindo su segundo nombre, pasa que siempre dije ‘qué lástima que se lo puse de segundo nombre, porque si tengo otra hija me hubiese gustado ponérselo de primer nombre. Pero a Malaika ahora no se lo voy a sacar porque ya lo tiene”, contó en el mismo programa. “Es Andina. Malaika Andina”, revelo y luego contó que se llama así porque fue concebida en Los Andes.